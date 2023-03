F1 GP Arabia Saudita 2023, Leclerc: “Speravo in passo migliore, dobbiamo capire e lavorare”

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio d’Arabia Saudita 2023, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il monegasco ha chiuso al settimo posto, rimontando dal dodicesimo della griglia di partenza. “Ero partito bene con la gomma soft, gestendo bene la situazione. Poi con la hard ho sofferto, se sei senza DRS qui perdi tanto e praticamente ho fatto tutta la gara a un secondo e mezzo di distacco – ha spiegato Leclerc – Dobbiamo analizzare dove sono i nostri punti deboli, oggi a un certo punto mi sono detto di portare la macchina alla fine e prendere i punti.”

Sulle difficoltà di questo inizio di stagione, il pilota della Rossa è piuttosto laconico: “Se guardiamo alla Red Bull è più forte sia in rettilineo che in curva, adesso ci sono due settimane per l’Australia e poi altre tre settimane di pausa. Dobbiamo lavorare e capire dove migliorare. Oggi pensavo che saremmo stati migliori sul passo gara, in Bahrain c’era un problema di degrado più evidente.”