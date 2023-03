F1 GP Arabia Saudita 2023, Hamilton: “Risultato eccezionale finire davanti alla Ferrari”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, al termine del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 chiuso in quinta posizione, ha commentato la propria prestazione: “Non avevo grip, ho sofferto tanto. Poi sono andato meglio con le gomme medie, ad ogni modo le sensazioni sono state uguali della prima gara. Non c’era degrado delle gomme, questo sì, ed eravamo molto più vicini. Per noi è stato un risultato eccezionale finire davanti alla Ferrari”.

Un risultato che sembra essere gradito al britannico della Mercedes, che però sicuramente vorrebbe avere di più dalla sua vettura, così magari da lottare per una posizione da podio insieme a Red Bull ed Aston Martin.