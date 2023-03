F1 GP Arabia Saudita 2023, beffa Alonso: perde il podio per un cavillo, altra penalità e Russell terzo

Che beffa per Fernando Alonso. Il pilota asturiano ha dovuto scontare una seconda penalità, stavolta afflittiva a fine gara, di dieci secondi per non aver scontato quella precedente nel modo corretto. Per questo motivo, ha perso il podio, il terzo posto, al Gran Premio di Arabia Saudita di F1, scivolando al quarto posto a favore di George Russell che porta la Mercedes in terza posizione. Ma cosa è successo? Alonso al via parte da posizione sbagliata nella griglia, troppo al di fuori della casella, e viene penalizzato di cinque secondi. A quel punto, una safety car è l’occasione migliore per scontarla, ma non è possibile secondo regolamento: Alonso per deve ovviamente rientrare per non perdere l’occasione, ma l’Aston Martin dimentica il regolamento, un vero e proprio cavillo, e considera scontata la penalità. E arriva così il -10.