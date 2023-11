F1 GP Abu Dhabi 2023, Russell: “Ferrari forte in qualifica, ma domenica sarà diverso”

George Russell e la sua Mercedes si preparano per l’ultimo atto del Mondiale di F1, in cui la scuderia britannica dovrà difendere la seconda posizione nella classifica costruttori sulla Ferrari. “Loro son sempre andati fore in qualifica durante tutta la stagione, ma in gara sarà diverso”, dice il numero 63 della Mercedes intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi.

“Siamo entusiasti per la sfida ravvicinata che ci aspetta con la Ferrari. Preferisco condurre piuttosto che inseguire in classifica, nonostante i quattro punti di vantaggio non siano tantissimi – ha analizzato Russell -. La Ferrari l’anno scorso è stata molto competitiva su questa pista, ma quest’anno – prosegue – ci sono state tante variabili e non è facile prevedere il rendimento delle macchine. La Ferrari è quasi sempre competitiva in qualifica, quindi ci aspettiamo che lo sia anche in questo circuito, ma la domenica sarà diverso.

Poi, qualche riflessione sulla stagione: “In quanto Mercedes, non abbiamo mai concretizzato tutto il potenziale a nostra disposizione, non tutto è sempre filato liscio. La fortuna non c’entra – ha spiegato il britannico -, bisogna prima pensare a migliorare la macchina e poi anche la fortuna ci assisterà. Quest’anno pensavo che avrei migliorato il buon rendimento dell’anno scorso, in cui insieme alla squadra eravamo spesso stati sempre tra le prime cinque posizioni”.