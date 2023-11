F1 GP Abu Dhabi 2023, Leclerc: “Lotta serrata con Mercedes, dettagli saranno decisivi”

“La battaglia con Mercedes sarà serrata. Noi arriviamo con uno slancio positivo, con delle ultime buone gare, anche se la Mercedes storicamente è sempre andata bene ad Abu Dhabi. Saremo molto vicini e tutto dipenderà dai piccoli dettagli, da chi riuscirà ad ottimizzare l’assetto a disposizione delle rispettive macchine”. Queste le parole di Charles Leclerc, intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi.

“Sia a Las Vegas che in Brasile il nostro passo è stato molto positivo, così come l’inerzia con la quale arriviamo a questo appuntamento. Dovremo comunque fare la nostra parte per superare la Mercedes. Bilanci? Nel complesso è stata una stagione deludente – ha ammesso Leclerc -. Dopo l’annata scorsa pensavamo di poter lottare per il titolo, ma già dalla prima gara ci siamo accorti che non sarebbe stato così. Tuttavia siamo cresciuti molto nel corso dell’anno e questo mi dà molta fiducia in vista del futuro, anche se il gap da recuperare con la Red Bull è ancora molto ampio”.