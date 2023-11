F1 GP Abu Dhabi 2023, risultati e ordine d’arrivo: 19ª vittoria per Verstappen, secondo Leclerc davanti a Russell

Max Verstappen vince l’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 ad Abu Dhabi. L’olandese resiste in partenza a un caldo Leclerc e fa gara di testa, come in praticamente tutte le precedenti gare tranne, centrando il successo numero 19 in stagione. Secondo posto per un ottimo Leclerc, bravo a contenere un Russell probabilmente più forte nel passo gara, soprattutto con la hard nella parte centrale di corsa. L’inglese viene passato da Perez a 4 giri dalla fine e riesce a contenere il gap con il messicano concludendo al terzo posto e regalando alla Mercedes il secondo posto dei costruttori a discapito della Ferrari. Quinto e sesto posto per Norris e Piastri davanti a uno stoico Tsunoda. Ottavo Alonso davanti a Hamilton e Stroll. Sainz anonimo, 15° e mai in lotta con i top team. Stagione che volge al termine con Verstappen che chiude con 574 punti, doppiando Perez, 285 punti. Hamilton conserva la terza posizione, mentre la battaglia al quarto posto la vince Alonso, che chiude a 206 punti pari con Leclerc ma davanti per podi. Sesto Norris a 205 e settimo Sainz, quarto prima della gara, a 200.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE D’ARRIVO

1. Verstappen

2. Leclerc

3. Russell

4. Perez

5. Norris

6. Piastri

7. Alonso

8. Tsunoda

9. Hamilton

10. Stroll