F1, Genè: “Ferrari affidabile, con Vasseur subito ottimo feeling”

“La Red Bull è sicuramente la grande favorita, ma in Ferrari siamo contenti per come si è comportata la SF-23. Ora metteremo tutto insieme e vediamo come andrà in Bahrain, Ci sono ancora dei dubbi, ma mancano ormai pochi giorni per scoprire tutte le carte sul tavolo. Perchè nei test non tutti lo hanno fatto. La Ferrari comunque è affidabile e risponde bene”. Queste le parole di Marc Gené, Brand Ambassador della Ferrari e commentatore tecnico per Sky Sport F1, a LaPresse in vista dell’inizio del Mondiale questo weekend con il Gran Premio del Bahrain. Su cosa ha portato di diverso a Maranello il nuovo team principal Vasseur, Genè ha detto: “Lui ha tantissima esperienza, è stato team principal di diverse squadre e ha un background di competizioni molto ricco. In pochi hanno la sua esperienza in tutte le categorie. Non lo conoscevo personalmente, ma si è creato subito un ottimo feeling con la squadra”.