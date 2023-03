F1, Felipe Massa: “Mondiale 2008 falsato? Se avessi messo gli avvocati sarebbe andata diversamente”

Bernie Ecclestone, ex boss della F1, avrebbe rilasciato proprio ieri una rivelazione sul cosiddetto “Crashgate” del GP di Singapore 2008. Dalle sue dichiarazioni è venuto fuori che il ‘silenzio’ fu imposto per non rovinare lo sport, sfavorendo quindi Felipe Massa, classificatosi secondo nel Mondiale di quell’anno. Quest’ultimo ha poi dichiarato: “L’ho sempre detto: è inaccettabile quello che accadde. Dopo aver saputo del caso, un anno dopo quando Piquet è andato a raccontarlo, ne parlai con la Ferrari e con gli avvocati di Maranello. Mi dissero che non c’era niente da fare, che non c’era nessuna possibilità di vincere. Ma io ho sempre pensato, e lo penso ancora oggi, che se avessi preso degli avvocati da solo e avessi portato avanti una causa per conto mio l’esito sarebbe stato diverso”. L’ex ferrarista ha poi aggiunto: “Bernie avrebbe dovuto dirlo prima, non ora. Ci ho pensato tante volte a prendere degli avvocati e fare una causa, però non l’ho mai fatto… Fare una causa ora? Questa storia andava risolta appena si è saputo con i modi corretti della giustizia. Però è vero che in altri sport sono stati revocati titoli quando si sono scoperte cose del genere, perché non in F1?”.