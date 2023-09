F1, estensione contrattuale per Oscar Piastri: rimarrà in McLaren fino al 2026

Estensione contrattuale per Oscar Piastri, che ben si sta comportando alla guida della McLaren in questo Mondiale 2023 di Formula 1. Il 22enne è andato a punti in sei occasioni ed è reduce dall’ottimo settimo posto a Singapore. “Sono entusiasta di estendere la mia partnership con la McLaren per molti anni. Voglio lottare in prima fila con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle basi che sono già state gettate per arrivarci”, ha dichiarato il pilota australiano, che ha esteso il suo contratto fino al 2026.

“È fantastico confermare che Oscar ha firmato un prolungamento pluriennale con la squadra – ha affermato il Team Principal, Andrea Stella -. Oscar è una risorsa per la McLaren e impressiona costantemente per le sue prestazioni, etica del lavoro e attitudine, quindi è stata una decisione facile da prendere per la squadra”. Zak Brown, CEO della McLaren, ha aggiunto: “Sono felice di continuare la nostra partnership con Oscar fino alla fine del 2026. È un talento incredibile e una risorsa per la squadra, quindi è fantastico impegnarci l’uno con l’altro a lungo termine”.