F1, Domenicali: “Stiamo vivendo una delle pagine più belle nostro sport”

Il presidente e CEO di Formula 1, Stefano Domenicali, è intervenuto al convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena parlando dei traguardi raggiunti dal circus: “Con un approccio innovativo e coinvolgente abbiamo conquistato un pubblico nuovo. La Formula 1 non è mai stata così in salute come adesso. Stiamo vivendo una delle pagine più belle del nostro sport”.

“La Formula 1 non è mai stata così in salute come adesso – ha ribadito Domenicali -. Nella stagione 2023 abbiamo avuto circa 6 milioni di spettatori in presenza e oltre 1,7 miliardi di spettatori; nel 2024 abbiamo iniziato la stagione con i primi GP esauriti, in Australia per esempio oltre 450mila persone. Stiamo vivendo una delle pagine più belle del nostro sport: è attraente per i nostri fan, affidabile per i nostri stakeholder”.

Infine conclude elogiando il lavoro svolto sulle piattaforme digitali, mezzo principale di comunicazione verso i fan della F1: “Abbiamo conquistato un pubblico nuovo per il mondo delle corse, tanti giovani e anche molte donne. Questo avvenuto anche grazie all’introduzione di una narrazione e di un linguaggio moderno che ci ha permesso di registrare un forte appeal anche nelle piattaforme social”.