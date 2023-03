F1, Domenicali: “Red Bull partita fortissima, ma bisogna essere cauti e la Ferrari deve crederci”

Il presidente e amministratore delegato della Formula Uno, Stefano Domenicali, ha parlato dell’inizio di stagione, vissuto nel weekend in Bahrain. Queste le sue parole, ai microfoni di SportMediaset: “Credo che la complessità sia sicuramente importante perché in un contesto diverso con il budget cup, con un regolamento abbastanza stabile, il passo molto importante che si è visto da parte della Red Bull, preoccupa gli altri ma con la mia esperienza dico che bisogna essere molto cauti. L’abbiamo visto l’anno scorso quando dopo tre gare c’era una Ferrari in grande spolvero, davanti di tanti punti, tutti dicevano che la stagione era finita e poi è andata diversamente”.

Poi ha aggiunto: “Non dobbiamo dimenticarci che ci sono dei vincoli importanti per Red Bull. L’anno scorso hanno dovuto pagare una penalizzazione legata al non rispetto del budget cup, che avrà un effetto durante la stagione in corso. E credo che la prima fase della stagione sia importante per capire dove questo gap prestazionale della Red Bull, che nel primo GP è sembrato abbastanza importante, possa essere mantenuto. Ma la storia della Formula 1 ci insegna di essere molto prudenti: le gare cambiano dalla domenica alla domenica, l’unica variabile che può esserci è Verstappen che è in una modalità molto difficile da battere”.