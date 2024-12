I Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest recentemente conclusi hanno fatto la storia come l’evento con il numero più alto di record mondiali mai battuti in un campionato nella piscina da 25 m. Ben 30 i primati caduti. La manifestazione ha contribuito a rendere il 2024 un anno storico per World Acquatics. È stato raggiunto un prize money record di ben 7.1 milioni di dollari tra tutti gli eventi disputati e 319 atleti, la cifra più alta nei 116 anni di storia dell’organizzazione. Nove record, individuali, portano la firma di Gretchen Walsh, che arriva a undici con quelli in staffetta. L’americana è stata l’assoluta superstar della rassegna ungherese. “Sono davvero felice che World Acquatics stia restituendo alla comunità, consentendo ai nuotatori di realizzare i loro sogni. Che ci piaccia o no, il montepremi è un incentivo per far andare le persone più veloci. Il nostro sport sta crescendo. Sono felice di far parte di questa crescita”, le parole della statunitense.

Nella storia anche Jordan Crooks

Il nuotatore delle Isole Cayman ha difeso il suo titolo mondiale nei 50 m stile libero maschile e infrangendo i record mondiali di disciplina non una, ma due volte. Innanzitutto, ha stabilito un nuovo record di 20.08 secondi nella batteria dei 50 m stile libero. Poi ha nuovamente infranto il record mondiale in semifinale, diventando il primo nuotatore a nuotare i 50 m in meno di 20 secondi, terminando in 19.90 secondi. “Il nuoto come sport sta sicuramente crescendo. Tutti sanno chi è Michael Phelps, ma sta lentamente diventando uno di quegli sport in cui le persone che non sanno nulla di nuoto riconoscono i nomi. L’aspetto finanziario aiuta sicuramente, offrendo agli atleti maggiori incentivi”, le sue parole.

I 20 prize money più alti del 2024, c’è Razzetti

Kate Douglass (Usa) 343.000 $ Regan Smith (Usa) 285.000 $ Noe Ponti (Sui) 277.000 $ Gretchen Walsh (Usa) 275.000 $ Leon Marchant (Fra) 174.000 $ Siobhan Haughey (Hkg) 132.400 $ Summer McIntosh (Can) 113.100 $ Qianting Tang (Chn) 111.110 $ Pieter Coetze (Rsa) 75.500 $ Claire Curzan (Usa) 75.000 $

17. Alberto Razzetti 66.900 $

Tutti i record dei Mondiali di Budapest

Uomini 10

50 sl: Crooks (Cay) 20”08

50 sl: Crooks (Cay) 19”90

200 sl: Hobson (Usa) 1’38”91

200 sl: Hobson (Usa) 1’38”61

50 farfalla: Ponti (Svi) 21”43

50 farfalla: Ponti (Svi) 21”32

100 farfalla: Ponti (Svi) 47”71

4×100 sl: Usa 3’01”66

4×200 sl: Usa 6’40”51

4×100 mista: Russia

Donne 20

50 sl: Walsh (Usa) 22”87

50 sl: Walsh (Usa) 22”83

400 sl: McIntosh (Can) 3’50”25

50 dorso: Smith (Usa) 25”23

100 dorso: Smith (Usa) 54”02

200 dorso: Smith (Usa) 1’58”04

200 rana: Douglass (Usa) 2’12”50

50 farfalla: Walsh (Usa) 24”02

50 farfalla: Walsh (Usa) 23”94

100 farfalla: Walsh (Usa) 53”24

100 farfalla: Walsh (Usa) 52”87

100 farfalla: Walsh (Usa) 52”71

200 farfalla: McIntosh (Can) 1’59”32

100 misti: Walsh (Usa) 55”71

100 misti: Walsh (Usa) 55”11

200 misti: Douglass (Usa) 2’01”63

400 misti: McIntosh (Can) 4’15”48

4×100 sl: Usa 3’25”01

4×200 sl: Usa 7’30”13

4×100 mista: Usa 3’40”41