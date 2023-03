F1, Carlos Sainz: “Abbiamo un problema di surriscaldamento delle gomme”

“Abbiamo un problema di surriscaldamento delle gomme, quando inseguiamo questa criticità viene ancora più fuori. Questo è probabilmente il problema principale della SF-23″. Lo ha detto il pilota Ferrari Carlos Sainz in vista del prossimo Gp d’Australia a ‘the-race’ in merito ai problemi riscontrati dalla scuderia ad inizio stagione tra il Bahrain e l’Arabia Saudita. Per lo spagnolo un quarto e un sesto posto, risultati che non sono in linea con le aspettative della Rossa. “Non ho fatto due buone qualifiche, ma il feeling con la macchina è buono. Credo che le difficoltà maggiori siano state le condizioni di aria sporca e il primo stint in Bahrain. Anche a Gedda nel primo stint è stato molto difficile inseguire le altre vetture con questa macchina. Per il resto, mi trovo sempre a mio agio nelle prove libere, mentre con questa macchina non sono riuscito a fare dei buoni giri in qualifica. Ma questo – afferma il pilota spagnolo della Ferarri – non mi preoccupa, perché so che con il passare della stagione e con il miglioramento della confidenza con la vettura, le qualifiche arriveranno”. “In gara – prosegue Sainz – sono rimasto relativamente costante, porto punti anche se non sono quelli giusti. Voglio salire sul podio e lottare per le vittorie. Non ci siamo ancora arrivati e finché non ci saremo, dobbiamo lavorare a testa bassa sullo sviluppo e portare a casa i punti”.