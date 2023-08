Ferrari, Cardile: “La macchina della prossima stagione sarà completamente diversa”

Il nuovo direttore tecnico della Ferrari Enrico Cardile ha analizzato il tema dello sviluppo della macchina della scuderia di Maranello in vista della stagione 2024: “Io e il team abbiamo individuato i problemi della vettura e li elimineremo in vista della stagione 2024. La nuova Ferrari sarà completamente diversa in modo da cercare la prestazione che manca a quella di quest’anno. L’obiettivo è avere una macchina con un ottimo telaio e un posteriore stabile”.