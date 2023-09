F1, caporetto Red Bull a Singapore: si interrompe la striscia consecutiva di vittorie per scuderia e Verstappen

Che sarebbe stato un fine settimana difficile per Red Bull lo si sospettava e dopo prove libere e qualifiche alcuni sospetti sono diventate certezze, ma un gran premio così complicato per la scuderia che sta dominando il Mondiale era difficile immaginarlo. Si interrompono le due strisce che di GP in GP continuavano ad essere aggiornate. Il record di vittorie consecutive della Red Bull, iniziato ad Abu Dhabi lo scorso campionato, si ferma a 15, mentre quello di successi di fila di Max Verstappen, che ha avuto iniziato a Miami di quest’anno, resta a 10. Ora vedremo cosa ci riserverà la prossima settimana il GP di Suzuka.