F1, Ben Sulayem risponde a Liberty Media: “Campionato appartiene alla FIA, è solo dato in affitto”

Cresce la tensione tra Fia e Liberty Media, dopo il rifiuto, da parte di quest’ultima, dell’offerta di 20 miliardi di dollari da un fondo sovrano dell’Arabia Saudita, per i diritti televisivi della Formula 1. Il presidente della Federazione internazionale, Mohammed Ben Sulayem, si era detto preoccupato, consigliando “a qualsiasi potenziale acquirente di applicare il buon senso, considerare il bene superiore dello sport e presentarsi con un piano chiaro e sostenibile, non solo un sacco di soldi”. Una presa di posizione non gradita da Liberty Media e dalla F1 che avevano risposto con una lettera nella quale sottolineavano che le osservazioni fatte “Oltrepassano i limiti sia del mandato della Fia che dei suoi diritti contrattuali, oltre inferferire con i nostri diritti in modo inaccettabile”. Altrettanto dura la controreplica di Ben Sulayem riportata da “Auto Motor Und Sport”: “Il campionato è nostro, lo abbiamo solo dato in affitto. Per ora ci sono solo rumours su una possibile vendita ma la Fia deve dire la sua ed essere nelle condizioni di offrire un consiglio”.