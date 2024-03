F1, BBC: “Ben Sulayem sotto inchiesta per presunta interferenza sul risultato di una gara”

Come riporta la BBC, Mohammed Ben Sulayem, presidente dell’organo di governo del motorsport, la FIA, è sotto inchiesta per una presunta interferenza sul risultato di una gara di Formula 1. Secondo la BBC, un whistlerbower ha segnalato alla FIA che Ben Sulayem sarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso al Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023. Nel mirino, secondo l’accusa, una telefonata allo sceicco Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa – vicepresidente della FIA per lo sport per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa – al quale Ben Sulayem avrebbe confessato il suo pensiero sulla sanzione, a suo giudizio da revocare. Ben Sulayem e la FIA non hanno risposto alle richieste di commento. Si prevede – riporta la BBC – che il comitato etico impieghi dalle quattro alle sei settimane per pubblicare il suo rapporto.