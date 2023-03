F1, Aston Martin: Lance Stroll recupera, correrà in Bahrain

Recupero lampo del pilota Aston Martin Lance Stroll che prenderà parte al Gran Premio del Bahrain, il primo della nuova stagione di Formula 1 che scatterà questo weekend. Dopo aver saltato i test per un infortunio al polso causato da un incidente in bicicletta, il 24enne aveva lasciato il posto al brasiliano Felipe Drugovich nella tre giorni di prove sul tracciato di Sakhir. Rinuciare ai test pre stagione “è stato frustrante”, spiega il canadese che aggiunge: “Tuttavia, dato l’infortunio al polso, io e la squadra abbiamo ritenuto che fosse meglio concentrarsi sul recupero in modo da essere pronto per questo fine settimana e la lunga stagione a venire. E’ stato uno sfortunato incidente in bici ma per fortuna il danno non è stato significativo e un piccolo intervento chirurgico di successo al polso destro ha risolto il problema molto rapidamente. Da allora, ho lavorato duramente con la mia squadra per assicurarmi di essere pienamente in forma per competere questo fine settimana”, ha concluso Stroll.