La F1 ha affrontato e chiuso anche il capitolo del GP di Spagna, ma occhio all’annuncio in Ferrari su Lewis Hamilton.

La Ferrari, in Spagna, ha conquistato un nuovo podio grazie ad una super gara di Charles Leclerc che si è piazzato terzo dietro ai soliti Piastri – che ha chiuso in prima posizione – e Norris – che ha chiuso in seconda posizione. Gara e in generale fine settimana invece più delicati per Lewis Hamilton.

Il pilota britannico avrebbe voluto dare di più e ha anche, in più occasioni, provato a spingere, ma ha alla fine chiuso in sesta posizione con un +15.508s. Proprio su di lui sono arrivate parole chiare nel post Gran Premio.

F1, annuncio chiaro in casa Ferrari: le parole su Hamilton dopo il GP di Spagna

Dopo il Gran Premio disputato in Spagna a parlare in prima persona è stato il team principal di Ferrari, Frederic Vasseur. Si è parlato parecchio della gara, per cui ha dichiarato: “Anche se i distacchi cambiano di un decimo, può comunque fare un’enorme differenza in termini di risultati, anche se non rispetto alla McLaren, perché sono 2-3 decimi avanti”.

“Se si guarda al quadro della gara – ha continuato – al 40° giro, eravamo a 5 secondi da Norris. Questo vuol dire che il passo era nettamente migliore rispetto a 3-4 gare fa, quando a Miami siamo stati doppiati”.

E poi ha spiegato cosa ha potuto fare la differenza: “Non voglio dire che è per via dell’ala anteriore, ma la fotografia di ogni gara è diversa. Penso che abbiamo tutti le stesse difficoltà nel comprendere perfettamente le varie gomme. Credo che questo possa fare molto più la differenza dell’alettone. Tuttavia, anche se non è il principale discriminante per la prestazione, bisogna tenerla in considerazione, perché oggi un decimo può cambiare completamente la griglia”.

Ma non è finita qui. Perché il team principal di Ferrari ha infatti poi anche parlato di quanto accaduto con Lewis Hamilton a fine gara quando il britannico ha dichiarato: “Incredibile ragazzi, c’era qualcosa che non andava con questa macchina. Non è mai andata così male”.

Vasseur ha a tal proposito dichiarato: “Non c’è bisogno di costruirci una polemica. Credo che Lewis sia rimasto per il 70% del tempo davanti a Russell e non sono sicuro che George abbia detto che la gara è stata un disastro. Inoltre all’ultimo stint prima della Safety Car abbiamo avuto un problema sulla macchina“.