Lunedì 2 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina: occhi sul Roland Garros, dove il numero uno al mondo Jannik Sinner scende in campo contro il russo Andrey Rublev. In serata da non perdere su Sportface Tv il prestigioso Palio della Quercia, meeting di atletica in programma a Rovereto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale, singolare maschile e femminile (4° match sul Philippe Chatrier dalle 12.00 ma non prima delle 20.15 Jannik Sinner-Andrey Rublev) – Diretta tv su Eurosport 1 e fino alle 20.40 su Eurosport 2; live streaming su discovery+ (tutti i campi), Sky Go, NOW e DAZN

11.00 Tennis, Roland Garros: terzo turno doppio maschile e femminili, quarti di finale doppio misto (2° match sul Simonne Mathieu Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, 2° match sul Court 14 Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, 4° match Errani/Vavassori-Patten/Nicholls) – Diretta streaming su discovery+ (tutti i campi)

POMERIGGIO

17.00 Nuoto artistico, Europei: prima giornata (programma tecnico duo femminile e duo misto) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

SERA

19.10 Atletica, Silver Continental Tour: Meeting di Rovereto – Dalle 20.00 in diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play. Dalle 22 rivivi tutte le emozioni su Sportface Tv.

20.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano (gara-2 semifinale) – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

21.15 Calcio, Serie C: Ternana-Pescara (finale promozione, andata) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW