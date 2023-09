F1, Alonso provoca la Ferrari: “Hanno la seconda miglior macchina, eppure lottano con noi”

“Abbiamo fatto quasi tutti i punti con una sola macchina fino ad ora noi in Aston Martin, ora dobbiamo cercare di fare punti con entrambe per il campionato costruttori e credo che a questo punto dipenda dalla Ferrari, non da noi: al momento loro hanno la seconda miglior macchina”. Lo ha detto Fernando Alonso in un’intervista a Sky Sport dopo il Gp di Italia a Monza nella quale ha parlato in modo provocatorio della Ferrari: “Era forse la più veloce qui a Monza, così come in altre piste come Baku, Bahrain, Jeddah, Miami. Hanno la seconda miglior macchina, questo è chiaro, eppure stanno lottando con noi: come andrà dipenderà da loro, da quanti errori faranno”.