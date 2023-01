F1, dal 30 gennaio al via la seconda fase di vendita dei biglietti per i GP di Monza e Imola

Appassionati di Formula 1 in fermento per i biglietti dei GP di Monza e Imola, con la seconda fase di vendita che verrà avviata dall’Automobile Club d’Italia nella giornata di lunedì 30 gennaio. Dopo i numeri record della prevendita natalizia, con un totale di 27mila biglietti venduti, verranno ora messi in vendita altri 150mila biglietti.

60mila saranno dedicati al GP d’Italia (Monza), in programma dall’1 al 3 settembre, e 90mila per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna (Imola), in programma dal 19 al 21 maggio. Sarà possibile acquistare i biglietti sui siti web www.monzanet.it e www.autodromoimola.it, oltre che sul sito web www.TicketOne.it. Allo stesso tempo, i soci Aci potranno comprare i biglietti a loro riservati fino ad esaurimento.