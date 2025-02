Quella che si appresta ad iniziare potrebbe essere una delle stagioni di MotoGP più leggendarie e combattute di sempre.

Ai nastri di partenza, infatti, sono almeno tre i piloti candidati a giocarsi il mondiale, al termine di un calciomercato delle due ruote clamoroso e scoppiettante. Dopo aver atteso praticamente l’ultimo giorno utile per prendere una decisione, la Ducati ufficiale ha fatto la sua scelta ed ha deciso di affiancare a Pecco Bagnaia, già due volte campione del mondo, Marc Marquez, che dopo qualche anno di difficoltà vuole riprendersi la ribalta. Dall’altro lato Jorge Martin, campione del mondo in carica dopo la battaglia con Bagnaia fino all’ultima curva nel 2024, ha scelto di accasarsi in Aprilia per provare a riconfermarsi. L’inizio, però, per Martinator non sarà dei migliori, dato che a causa di un doppio infortunio quasi certamente salterà la prima gara della stagione.

C’è tantissima attesa, però, per vedere i due campionissimi in rosso darsi battaglia, con l’auspicio che la scuderia italiana possa mettere a disposizione dei due piloti una moto talmente forte da dargli la possibilità di combattere in pista. Non è un segreto che ci sarà tantissima competizione ed è ovvio che non potrà essere fatta, almeno fin da subito, una scelta tra primo e secondo pilota. Quel che è certo è che si tratta di due presenze ingombranti nel paddock rosso, e in casa Ducati dovranno essere molto bravi a gestirli.

Bagnaia non si nasconde: “Marquez ingombrante, preferivo Bastianini”

Pecco Bagnaia avrà un rivale per la corsa al titolo del mondo che per la prima volta sarà anche il suo compagno di squadra. Dopo le parentesi con Jack Miller ed Enea Bastianini, infatti, la presenza di Marq Marquez in sella all’altra Ducati ufficiale sarà sicuramente più ingombrante. Ad ammetterlo è stato lo stesso pilota italiano in un’intervista rilasciata a torinocronaca.it.

“Avrei preferito continuare con Bastianini come compagno di squadra, le cose, però, sono andate così. Sicuramente la presenza di Marquez sarà molto più ingombrante. Ha vinto otto titoli mondiali e il fatto che quest’anno possa rivincerlo è uno stimolo a far meglio anche per me”.

Una presenza ingombrante, senza dubbio, ma anche uno stimolo a far meglio. Una coppia da dieci titoli del mondo in due, la voglia di riportare fin da subito il mondiale piloti in Italia, e un duello che prima ancora che inizi la stagione si prospetta già scoppiettante. Starà a tutto il team Ducati saper gestire la coppia, anche se, talvolta, i campioni hanno bisogno soltanto di poche semplici indicazioni.