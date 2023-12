F1 2024, i piloti squadra per squadra: la line-up completa, tutti confermati

Tutti confermati. C’è chi ha fatto molto bene ed è intoccabile, come ovviamente Max Verstappen, chi vuole rimettersi in gioco, leggi alla voce Leclerc e Sainz oppure Hamilton, chi è tutelato da un contratto nonostante l’annata negativa, pensiamo a Bottas, e chi da rookie disastroso ha comunque ottenuto la conferma, come Sargeant: ecco la line-up completa dei piloti squadra per squadra del Mondiale di F1 del 2024.

Rispetto alla prima gara di marzo 2023 c’è da considerare l’avvicendamento estivo tra Nyck DeVries, silurato dall’AlphaTauri (che curiosamente non cambia piloti in relazione ad Abu Dhabi ma il suo nome), e Daniel Ricciardo, confermato alla guida della nuova Racing Bulls, mentre cambia nome anche l’Alfa Romeo, che si chiamerà semplicemente Sauber prima di passare nel 2026 alla denominazione Audi. Ecco allora il listone completo.

Red Bull: Max Verstappen – Sergio Perez

Mercedes: Lewis Hamilton – George Russell

Ferrari: Charles Leclerc – Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Aston Martin: Lance Stroll – Fernando Alonso

Alpine: Esteban Ocon – Pierre Gasly

Williams: Alexander Albon – Logan Sergeant

Racing Bulls: Yuki Tsunoda – Daniel Ricciardo

Sauber: Valtteri Bottas – Guanyou Zhou

Haas: Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg