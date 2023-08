L’ex Ceo della F1 Bernie Ecclestone sarà processato per frode

L’ex Ceo della F1 Bernie Ecclestone nel mirino delle autorità del Regno Unito. Il vice primo ministo di Singapore, Lawrence Wong, ha dichiarato di lavorare a stretto contatto con le autorità britanniche. L’agenzia fiscale del Regno Unito, Hm Revenue and Customs, ha infatti accusato Ecclestone della mancata dichiarazione di beni per un ammontare di 650 milioni di dollari singaporeani, corrispondenti a 484 milioni di dollari americani. Questi sarebbero stati depositati in un fondo fiduciario di un conto bancario di Singapore: l’indagine è stata avviata nel luglio 2022 nel periodo che va dal 13 luglio 2013 e il 5 ottobre 2016. Il processo dovrebbe iniziare il prossimo 16 novembre.