Con un post sui social network che non porta nessuna sorpresa rispetto a quanto ci si immaginava, la Ferrari ha svelato il nome della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 del 2025. La vettura con cui scenderanno in pista Lewis Hamilton e Charles Leclerc si chiamerà ‘SF-25’, che di fatto fa seguito ai nomi delle ultime monoposto. A questo punto c’è solo da aspettare qualche settimana per vedere svelata la nuova Rossa che andrà a caccia di un titolo Mondiale che manca ormai da tanto, troppo tempo. La Scuderia di Maranello svelerà la livrea il prossimo 18 febbraio in occasione dell’evento a Londra con tutti gli altri team del Mondiale di F1. Per vedere per la prima volta la monoposto, invece, bisognerà attendere il 20 Febbraio con la presentazione ufficiale nella propria sede in Emilia. Poi, finalmente, sarà tempo di scendere in pista: dal 26 al 28 febbraio i primi e unici test ufficiali in Bahrain, prima dell’esordio nel Mondiale in Australia dal 14 al 16 marzo.

ULTIMA GIORNATA DI TEST A BARCELLONA

Intanto in Catalogna è partita la terza e ultima gionata di ‘Testing Previous Cars’. L’incidente occorso ieri a Lewis Hamilton, che ha costretto Charles Leclerc a non scendere in pista a causa dei danni alla vettura, non porta alcun cambiamento nel programma odierno. A chiudere la tre giorni di test Tpc sul circuito di Montmelò saranno infatti Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. Per Beganovic si tratta della prima giornata di test su una monoposto di F1. Pilota svedese della Driver Academy, il 21enne ha ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024 e con i 65 giri che effettuerà in Catalogna otterrà i requisiti Fia e, come da regolamento sportivo, completerà i 300 km al volante di una monoposto F1 previsti. In Catalogna si correrà anche il 4 e 5 febbraio per i test Pirelli.

LOUIS VUITTON DIVENTA PARTNER UFFICIALE F1

Intanto, allargandoci a tutto il mondo F1, Louis Vuitton fa il suo ingresso con “un accordo decennale che pone la Maison, come Partner Ufficiale, al centro di questo viaggio straordinario. Mentre la prestigiosa competizione sportiva celebra il suo 75° anniversario, Louis Vuitton avrà un ruolo attivo nelle tappe più iconiche, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il coinvolgimento di Louis Vuitton con la Formula 1 fa parte della partnership con LVMH, nuovo Partner Globale, annunciato per la prima volta nell’ottobre 2024. Attraverso una ricerca parallela dell’innovazione, sia Louis Vuitton sia Formula 1 si spingono ogni giorno oltre i propri limiti, per questo i valori che li accomunano sono rappresentati dal desiderio costante di promuovere storie di vita costellate da successi. Inoltre, questa partnership rappresenta la ricerca condivisa dell’eccellenza in un momento in cui moda, cultura, intrattenimento e sport sono connesse come mai prima d’ora”.

“Questa è un’incredibile partnership che unisce due dei marchi più importanti al mondo. La sinergia tra le nostre organizzazioni è eccezionale, grazie all’attenzione reciproca per l’innovazione, la creatività e la ricerca costante dell’eccellenza, valori che sappiamo essere condivisi dai nostri rispettivi pubblici. Crediamo che la nostra collaborazione offra ai nostri sostenitori ancora più opportunità di combinare i loro interessi per godere del meglio della vita, e sappiamo che Louis Vuitton porterà il suo stile inconfondibile e la sua passione per il Paddock e oltre”, ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1.