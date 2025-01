Tutto confermato per Valentino Rossi: una vera e propria follia! L’ultima ora ha lasciato tutti di stucco e senza parole, vittoria record!

Valentino Rossi è da sempre un grande esempio per i suoi fan e per gli sportivi in generale in Italia. Il campione di Moto GP ha ricevuto diversi consensi nel corso della sua stellata carriera, fino a diventare fonte di ispirazione per molti che vogliono essere come lui. Un modello, un idolo da imitare. Ma questa “follia”, forse, non l’aveva mai sentita nemmeno lui. Sarà rimasto sicuramente di stucco nello scoprire di aver “prestato” il suo nome ad un…fortunato vincitore! Ma la Moto GP e lo sport in generale qui c’entrano poco.

La storia di “Valentino Rossi” sta facendo il giro d’Italia dopo aver sbancato all’Eurojackpot. Il tutto ha origine a Brindisi, presso la Sisal Tabaccheria in Piazza Japigia, 1, durante il concorso n. 93 del 19 novembre 2024. Dove sono stati vinti la bellezza di 2.637.766,50 euro con la combinazione vincente? 4 – 7 – 19 – 26 – 27 + Euronumeri 4 – 5. E in tutto questo cosa c’entra Valentino Rossi?

“Valentino Rossi”, una vera e propria follia: c’è l’annuncio

Relativamente nulla. Il vincitore ha scelto questo nome per nascondere la sua vera identità e proteggere la sua privacy. Probabilmente si tratta di un grande fan del campione di Moto GP e ha scelto di “ispirarsi” a lui per questa vittoria da record. Durante la presentazione della vincita, il fortunato (che aveva puntato appena 2 euro) ha rilasciato alcune dichiarazioni, mostrando la sua felicità anche perché non stava attraversando un bel momento.

“Sia io che mia moglie avevamo perso il lavoro. Vincere è stato un regalo bellissimo, è come quando trovi ossigeno dopo esser stato in apnea”. “Valentino Rossi” ha svelato che non è un giocatore abituale, solo 2 euro a settimana per “mettermi in gioco e tentare il colpo di fortuna”. Cosa che è avvenuta. I numeri giocati sono le date più importanti della sua vita. “Ho pensato di svenire, non riuscivo a crederci” asserisce.

Poi racconta di come investirà i soldi ricevuti: “Aiuterò i miei figli e quanto possibile farò beneficenza”, oltre a realizzare un sogno: quello di poter finalmente comprarsi una motocicletta! Ecco che tutto torna e si spiega il perché del nome scelto. “Voglio continuare a vivere in maniera semplice, saltuariamente tornerò a giocare per ricordare di essere rinato grazie a tutto ciò. Questa vincita mi ha ridato modo di guardare con ottimismo al futuro”.