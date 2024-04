Caso Red Bull, F1-Insider: Horner vince la faida interna, Marko sempre più tagliato fuori

Dalla Germania nuove voci sulla vicenda che sin da inizio stagione ha sconvolto la Formula 1 e le quattro ruote: secondo F1 Insider è molto vicina la soluzione alle diatribe interne al team, con conseguenze inaspettate per tutto il Circus di F1. La calma surreale mostrata dal team e dai suoi vertici a Melbourne pare sia solo di facciata, come riporta la Gazzetta dello Sport. Quell’esempio di armonia e virtuosismo che era la Red Bull sembra non esserci più. Sembra vacillare ad ogni notizia che filtra. A partire dal procedimento interno verso lo storico Team Principal, Christian Horner, passando per le dure dichiarazioni di un mai pacato Jos Verstappen e le fughe di notizie, fino ai malumori di un burbero Helmut Marko che mai ha levigato il suo carattere d’acciaio in favore di determinate scelte interne. Ciò che è certo, è che da quest’estate qualcosa si è rotto nel team che ha base a Milton Keynes, l’armonia ha fatto posto al caos, a una guerra interna dove la starebbe spuntando il manager britannico.

Le voci si fanno sempre più insistenti e vedono la famiglia thailandese guidata da Chalerm Yoovidhya, che controlla il 51% delle quote, appoggiare il team principal, in contrapposizione alla posizione tenuta dalle ‘lattine’, rappresentate dagli eredi del compianto Dietrich Mateschitz, tra cui figura proprio Helmut Marko. E’ questo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport. Ciò che più desta clamore è una possibile evoluzione che si sarebbe venuta a creare in questi giorni, con il magnate thailandese che avrebbe trovato un fin’ora improbabile accordo con il ramo austriaco per il loro disimpegno dalla gestione del reparto corse del team, soluzione che quindi comporterebbe l’addio di Marko e collaboratori entro la fine della stagione. Pertanto, Oliver Mintzlaff, amministratore delegato che si occupa dei progetti e degli investimenti Red Bull, e Mark Mateschitz che si concentrerebbero sulle altre sponsorizzazioni della multinazionale nello sport, dal calcio all’hockey su ghiaccio, passando anche per il finanziamento del GP d’Austria sul circuito di casa del Red Bull Ring.