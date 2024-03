Caos in casa Red Bull, papà Verstappen: “Horner se ne deve andare, non si può continuare così”

La vittoria in Bahrain non ha calmato le acque in casa Red Bull, tutt’altro. Al termine del Gran Premio, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2024, vinto agevolmente da Max Verstappen davanti al suo compagno di squadra Sergio Perez, il papa di Max, Jos, ci è andato giù duro contro Christian Horner. “Non può continuare in questo modo, la situazione esploderebbe se Horner rimanesse nel team. Sta facendo la vittima quando è lui a causare problemi”, ha detto al Daily Mail.

La situazione è precipitata dopo che la commissione interna alla Red Bull ha di fatto scagionato il team principal dalle accuse di molestie verbali nei confronti di una dipendente del team, rimasta anonima. Ma dopo le prove libere 2 del giovedì è stata mandata una mail anonima a giornalisti e personaggi famosi nel paddock della Formula 1 nella quale venivano allegate le chat delle conversazioni presunte tra Horner e la dipendente in questione.

“La situazione non è buona per la squadra e sta allontanando le persone”, ha aggiunto Jos. Verstappen ha poi aggiunto alla BBC di aver fatto questi commenti dopo un litigio con Horner in Bahrein. La situazione riflette le tensioni che ci sono all’interno del mondo Red Bull, una spaccatura piuttosto evidente tra Horner e il consigliere dell’azienda Helmut Marko, tra i proprietari di maggioranza tailandesi e i dirigenti della sede centrale in Austria.