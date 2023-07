Alpha Tauri, Tost: “Sostituire De Vries con Ricciardo decisione difficile”

Il boss dell’Alpha Tauri, Franz Tost, ha dichiarato che la chiamata a sostituire Nyck de Vries con Daniel Ricciardo prima del Gran Premio d’Ungheria di domenica è stata “difficile ed emozionante”. De Vries, campione di Formula 2 e Formula E, ha fatto il suo debutto a tempo pieno in Formula 1 con Alpha Tauri in questa stagione, dopo un’impressionante prestazione con la Williams a Monza lo scorso anno. Ma non è stato all’altezza delle aspettative, non riuscendo a segnare punti e sedendosi ultimo nel campionato piloti. I pessimi risultati hanno spinto i vertici della Red Bull, proprietari di Alpha Tauri, a licenziare il pilota olandese. “Provo molta simpatia per lui. È stata una decisione molto difficile e anche emotiva. Prima di tutto, Nyck è un pilota molto abile, ha vinto molti campionati, ha vinto molte gare ed è anche una persona molto simpatica. Purtroppo, in F1 al giorno d’oggi, devi essere davvero molto, molto preparato. Per venire in F1 forse devi fare da cinque a seimila chilometri in un test privato. Siamo molto contenti che Daniel sia tornato con noi. Venerdì pomeriggio è stato per la prima volta in fabbrica, è stato un momento molto emozionante, il team è stato molto felice di accoglierlo. Spero che la macchina funzioni meglio con tutti i nuovi aggiornamenti e che avremo una seconda metà di stagione di successo”.