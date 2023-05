Alluvione Emilia Romagna, Tsunoda: “Sono state notti terribili, mai visto nulla di simile”

Il pilota dell’Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1, è tornato a parlare dell’alluvione che la scorsa settimana ha colpito l‘Emilia Romagna: “Imola doveva essere il nostro GP di casa, c’era entusiasmo. Ma le piogge hanno travolto tutto. Faenza, dove c’è la nostra sede, era coperta dal fango. Noi eravamo al sicuro ma c’era preoccupazione”.

“Quando siamo usciti abbiamo visto che l’acqua era ovunque. Sono state notti terribili, non avevo mai visto nulla di simile se non in tv e non mi aspettavo di viverla in prima persona. Ho avuto paura”, ha aggiunto il pilota giapponese che si è anche dato da fare a spalare il fango per le vie di Faenza.