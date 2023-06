Alluvione Emilia-Romagna, Leclerc mette all’asta il kit indossato nel GP di Monaco

Charles Leclerc ha deciso di mettere all’asta il kit da gara indossato nel Gran Premio di Monaco dello scorso fine settimana per raccogliere fondi per le vittime delle recenti inondazioni in Emilia-Romagna. “Dopo le recenti alluvioni in Emilia Romagna, ho deciso di mettere all’asta tutto il mio kit da corsa del weekend del Gp di Monaco. Spero che riusciremo a raccogliere quanti più soldi possibile per le persone che ne hanno davvero bisogno in questo momento difficile”, ha dichiarato il monegasco in un tweet. L’asta online, organizzata da Sothebys, si svolgerà da venerdì a martedì.

After the recent floods in Emilia Romagna, I decided to auction all of my racing kit from the Monaco GP weekend. I hope that we can raise as much money as possible for the people that really need it in this difficult time. The auction organised by @rmsothebys will be live from… pic.twitter.com/k2u7fp0Gnm

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2023