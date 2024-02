Super Bowl 2024 da record: oltre 123 milioni di spettatori tra tv e streaming

Un Super Bowl da record, con l’assist forse anche di Taylor Swift, la superstar del pop presente sugli spalti per tifare il compagno Travis Kelce. La diretta sulla Cbs della finalissima del campionato di football americano tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers è stata vista domenica sera da 123,4 milioni di spettatori, il numero più alto della storia come emerso dai dati Nielsen forniti dalla CBS. L’anno scorso, quando fu stabilito il precedente primato di audience, gli spettatori furono 115, 1 milioni. Secondo alcuni esperti un aiuto ai fini del record l’avrebbe offerto anche Taylor Swift, capace di fare colpo su altri target di telespettatori, tradizionalmente disinteressati all’evento. Il match è stato trasmesso in televisione da CBS e Univision e trasmesso in streaming su Paramount+ e sulle piattaforme digitali della NFL. Inoltre, Nickelodeon ha offerto una trasmissione dedicata al Super Bowl adatta ai bambini, un modo per alimentare l’interesse dei giovanissimi verso la NFL.