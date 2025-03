La Free Agency NFL scatterà ufficialmente nelle prossime ore, ma le 32 franchigie hanno iniziato già a muoversi e i colpi non sono di certo mancati, tra estensioni, accordi verbali e anche una trade di una certa rilevanza. Non si può non partire dall’MVP in carica della lega, quel Josh Allen leader dei Buffalo Bills. In NFL, quando ti capita tra le mani un quarterback di un certo livello, tendi a tenertelo bello stresso, ed è stato effettivamente ciò che è accaduto in questo caso.

Allen ha concordato una nuova estensione del contratto fino al 2030 per un valore massimo di 330 milioni di dollari che lo renderà uno dei giocatori più pagati nella storia della NFL. Di queesti 193 milioni sono garantiti ed è la cifra garantita più alta pagata a qualsiasi giocatore in NFL, eclissando i 179 dell’accordo tra Dak Prescott e i Dallas Cowboys. Soldi meritati, per un quarterback che arriva da una stagione impressionante nonostante l’ennesima sconfitta amara ai playoffs contro i Kansas City Chiefs di Mahomes. Allen ha totalizzato 41 touchdown (28 passing TD, 12 running TD, 1 receiving TD) mentre i Bills hanno segnato più di 30 punti in 12 partite nel 2024.

Garrett resta a Cleveland

Quella di Allen, però, non è stata l’unica estensione ben pagata di giornata. Nonostante si parlasse di una situazione di stallo, i Browns e Myles Garrett hanno invece trovato l’accordo per continuare insieme. Si era parlato anche di scambio in vista per il DE di Cleveland, ma Adam Schefter di ESPN è stato il primo a riferire che Garrett rimarrà ora a Cleveland con un’estensione che gli pagherà 40 milioni di dollari all’anno con 123,5 milioni di dollari garantiti nei prossimi sei anni. L’estensione di quattro anni terrà il 29enne a Cleveland fino alla stagione 2030 e rende Garret il non quarterback più pagato nella storia della NFL.

Gli Steelers si prendono Metcalf. Ritroverà Wilson?

Si muovono, però, anche un paio di ricevitori tra i più richiesti sul mercato. I Pittsburgh Steelers hanno preso DK Metcalf dai Seattle Seahawks per una scelta al secondo giro del draft più uno scambio di scelte tra sesto e settimo giro, e poi trovato l’accordo con il ricevitore per un quinquennale da 150 milioni di dollari. Metcalf aveva richiesto di esseree scambiato nel corso della scorsa settimana. Tante le franchigie che si sono interessate, tra cui anche Green Bay Packers e Los Angeles Chargers, ma alla fine Metcalf finisce a Pittsburgh. Metcalf, 27 anni, ha mancato di poco la sua quarta stagione da 1.000 yard ricevute in carriera nel 2024, ricevendo 66 passaggi per 992 yard e cinque TD in 15 partite. Ha superato quota 1.000 nel 2020, 2022 e 2023, con il suo record di 1.303 nel 2020. Due volte selezionato per il Pro Bowl, ha 438 ricezioni per 6.324 yard e 48 touchdown in 97 partite di carriera in sei stagioni con i Seahawks, che lo avevano selezionato nel secondo round del draft del 2019.

Quale futuro per Aaron Rodgers? Intanto Adams va ai Rams

Il punto interrogativo, a questo punto, verte però su chi sarà a lanciare il pallone. Russell Wilson, così come Justin Fields, resta un’opzione, ma si fa largo anche l’ipotesi Aaron Rodgers, che dopo aver detto addio ai New York Jets e in cerca di una nuova sistemazione. Steelers, ma anche Vikings e Giants sembrano essere tra le candidate in quello che è un giro di QB che vedrà coinvolto con ogni probabilità anche Sam Darnold. Intanto, è certo che si separeranno le strade tra A-Rod e Davante Adams. I due sono stati compagni a Green Bay e poi a New York, ma ora il 33enne ricevitore ha trovato un accordo biennale con i Los Angeles Rams di Stafford.