Paura in Nfl, arresto cardiaco per Damar Hamlin: è in condizioni critiche

di Mattia Zucchiatti 27

Grande apprensione in Nfl per le condizioni di Damar Hamlin, 24enne ‘safety’ dei Buffalo Bills, attualmente ricoverato dopo quanto accaduto al Paul Brown Stadium di Cincinnati contro i Bengals (USA). Il numero 3 della formazione ospite, dopo il contrasto con Tee Higgins, è crollato nuovamente a terra privo di sensi. Soccorsi immediati e ingresso tempestivo del defibrillatore, prima del trasporto in ospedale tra il silenzio del pubblico. I Buffalo Bills hanno fatto sapere che Hamlin ha subito un arresto cardiaco ed è ricoverato in condizioni critiche. La NFL, in una nota, ha annunciato la sospensione della gara, sottolineando che “Hamlin ha ricevuto cure mediche immediate sul campo dallo staff sanitario della squadra, personale medico indipendente e paramedici locali. È stato quindi trasportato in un ospedale locale dove è in condizioni critiche”.

“Siamo vicini a Damar e ai Buffalo Bills – prosegue il comunicato -. Forniremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. La NFL è stata in costante comunicazione con la NFL Players Association, che ha accettato di posticipare la partita”. Successivamente è arrivata anche la nota dei Buffalo Bills: “Damar Hamlin è andato in arresto cardiaco dopo un colpo subito nel match contro i Bengals. Il suo ritmo cardiaco è stato ripristinato sul campo ed è stato trasportato all’UC Medical Center per ulteriori test e cure. Attualmente è sedato e in condizioni critiche”.