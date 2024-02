Bari, Iachini si presenta: “Piazza da Serie A, ma non faccio promesse”

Il nuovo allenatore del Bari, Beppe Iachini, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie B contro il Lecco, la sua prima alla guida dei pugliesi: “Ho accettato perché questa è una piazza da Serie A. Non ho intenzione di fare promesse, ma sono certo che con l’aiuto della città e dei tifosi potremo tracciare una strada importante. Per raggiungere i risultati ci vuole compattezza e, anche se non sarà facile, a me piace una squadra che gioca con certezze e credo nel lavoro. Vogliamo avviare un nuovo percorso“. Iachini ha poi raccontato il legame personale che lo lega a Bari: “Mio nonno era nato qui, ma all’età di 16 anni si trasferì ad Ascoli, dove conobbe mia nonna. Sono molto legato a lui: mi parlava spesso di calcio e mi diceva ‘Forza Bari’“.

Ha poi preso la parola il presidente del club Luigi De Laurentiis, che ha elogiato il nuovo tecnico: “Rappresenta un investimento importante per la società, vogliamo continuare a costruire e non ci arrendiamo“. Sul malcontento dei tifosi per le tante cessioni in estate, invece: “Cheddira, Caprile e Folorunsho era impossibile trattenerli. Hanno avuto una stagione roboante e non volevano restare in Serie B“.