Nfl: Hamlin dimesso dall’ospedale di Cincinnati, proseguirà le cure a Buffalo

Damar Hamlin è stato dimesso dall’ospedale di Cincinnati ed è tornato a Buffalo, dove proseguirà le cure in un’altra struttura. Il 24enne giocatore dei Bills ha mostrato comunque ulteriori progressi nel suo processo di recupero dopo l’arresto cardiaco sofferto una settimana fa, durante la partita contro i Cincinnati Bengals. Hamlin aveva preso un duro colpo al petto dopo un contrasto con Tee Higgins, si era subito rialzato salvo poi accasciarsi privo di sensi ed essere immediatamente soccorso dal personale medico, con l’ausilio di un defibrillatore, per poi essere trasportato in ospedale.