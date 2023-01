I Buffalo Bills potrebbero avere un tifoso in più sugli spalti in vista del loro primo turno di playoffs NFL contro i Miami Dolphins. Damar Hamlin, dopo l’arresto cardiaco subito in campo un paio di settimane fa nel match contro i Cincinnati Bengals, è stato dimesso mercoledì scorso dall’ospedale e pare intenzionato a supportare i suoi compagni questa sera. Lo afferma una fonte anonima all’Associated Press.