Dal rugby alla NFL. il 23enne Travis Clayton selezionato al draft dai Buffalo Bills

Dal rugby al football americano. La storia di Travis Clayton non è certo la prima di questo genere, ma fa sempre notizia. Il 23enne, che militava nell’ottava divisione del campionato inglese, in realtà non gioca una partita ufficiale dal marzo 2023. E’ stato scelto durante la terza e ultima giornata del Draft NFL 2024 dai Buffalo Bills, che lo hanno selezionato all’ottavo giro con la chiamata n°221. “Anche il rugby è uno sport di squadra e questo è di enorme importanza“, ha spiegato Clayton alla Bbc, “ma ancora più importante è che fare l’ala del rugby aiuta dal punto di vista della fisicità e dell’agilità”. Clayton, che giocherà come offensive lineman, arriva negli USA tramite il programma della Nfl ‘International Player Pathway’ che mira a reclutare atleti adatti al football americano al di fuori degli Stati Uniti. A convincere i Bills sono stati i test atletici sostenuti da Clayton durante la ‘combine’, in cui l’ormai ex rugbista ha corso 40 yards in 4,79 secondi, un tempo record per un offensive lineman negli ultimi 10 anni.