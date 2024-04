Equitazione, finali Coppa del Mondo salto ostacoli: guida Henrik von Eckermann. Assente Lorenzo De Luca

Dopo la prima prova del dressage andata in scena ieri, alle Finali di Coppa del Mondo di equitazione quest’oggi è stato il salto ostacoli a prendersi la scena. In quel di Riyadh la prima competizione ha visto il successo dello svedese Henrik von Eckermann, che con il suo King Edwards ha chiuso in 66.28. Dietro di lui il connazionale Peder Dredricson e il terdesco Hans-Dieter Dreher. Si era guadagnato l’accesso alle Finali in Arabia Saudita anche l’italiano Lorenzo De Luca, il quale non ha però potuto prendere parte alla competizione. Recentemente, infatti, il cavallo con il quale era riuscito a centrare la qualificazione, ovvero F One Usa, è stato venduto dagli ormai ex proprietari, la famiglia Moffitt proprietaria della Poden Farms. Per De Luca si sarebbe trattata della sua terza partecipazione alle Finali di Coppa del Mondo.