Equitazione, Europei di salto ad ostacoli Milano 2023: in tribuna anche Giroud

Olivier Giroud oltre ad avere la passione mista ad ossessione per mettere il suo nome a referto nelle partite del Milan, ha anche un’altra passione: quella dell’equitazione. Il centravanti del Diavolo, in attesa di capire se sarà Taremi il suo prossimo compagno di squadra, si è goduto l’inaugurazione dell’Europeo di salto ad ostacoli in quel dell’Ippodromo di Milano a pochi metri da San Siro.

Dopo la cerimonia di apertura, alle 13.15 le gare dell’Europeo di Salto Ostacoli, giunto alla 37esima edizione, hanno ufficialmente preso il via e l’ex bomber di Arsenal e Chelsea ha puntualmente preso posto con la sua famiglia nella Corporate Area del Teatro del Cavallo. Occhiali da sole e camicia, Giroud era infatti accompagnato dalla moglie Jennifer e dai quattro figli Aria, Evan, Jade e Aaron Giroud.