Equitazione, Europei salto ostacoli 2023: al via i primi 4 del ranking mondiale

Spettacolo assicurato all’Ippodromo Snai San Siro di Milano cornice d’eccezione per l’edizione 2023 dei FEI Jumping European Championship in programma da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. Fra le squadre ci sarà anche la nostra Nazionale che cercherà di centrare un piazzamento importante negli Europei di casa. Ben 7 tra i primi 10 e 16 tra i primi 25 cavalieri, saranno infatti al via all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Ci saranno i primi quattro del ranking: lo svedese Henrik Von Eckermann, indiscusso numero 1 al mondo, il francese Julien Epaillard, l’olandese Harrie Smolders e lo svizzero Martin Fuchs. Confermata la presenza di 16 team in lizza per il titolo a squadre (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Italia), mentre le nazioni rappresentate a titolo individuale sono 9 (Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Israele, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia e Ucraina). Questi invece i 5 cavalieri azzurri: Emanuele Camilli, Francesca Ciriesi, Giampiero Garofalo, Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi.