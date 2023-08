Psg, Al-Khelaifi su Goncalo Ramos: “Questo è il tipo di giocatori che vogliamo”. Frecciatina a Mbappé?

Nella giornata odierna il Paris Saint-Germain ha presentato il suo nuovo attaccante Goncalo Ramos, prelevato dal Benfica. A parlare è stato anche il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi, che con le sue parole sembra aver voluto lanciare una frecciatina nei confronti di Kylian Mbappé, finito ai margini della squadra per il mancato rinnovo di contratto: “Siamo molto felici di accogliere Goncalo Ramos, il nuovo straordinario attaccante della famiglia del PSG. Gonçalo è un fantastico giocatore internazionale, è giovane, ha fame e lotterà per la squadra. Sono questi i tipi di giocatori che vogliamo per il nostro futuro e la nostra istituzione“.