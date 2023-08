Equitazione, Europei salto ostacoli 2023: a Milano in palio anche 3 pass olimpici per Parigi 2024

Milano si prepara ad ospitare i Fei Jumping European Championship 2023, campionati che assegnano oltre ai titoli continentali individuali e a squadre anche tre pass olimpici per Parigi. L’Italia manca da Atene 2024 e lotterà con altre otto nazioni per raggiungere l’obiettivo. Austria, Danimarca, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Ungheria e Svizzera saranno le nostre avversaria, con gli elvetici che al momento sembrano di un livello superiore in virtù dei risultati recenti. La nostra squadra proverà a raggiungere chi il pass per i prosimi Giochi l’ha già staccato, ovvero Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Belgio e Francia, quest’ultima in qualità di Paese ospitante. Non dovesse andare a buon fine anche questo tentativo, ci sarà in ogni caso un’ultima chance in occasione della finale 2023 del circuito FEI Jumping Nations Cup a Barcellona di fine settembre.