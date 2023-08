Equitazione, Europei concorso completo 2023: l’Italia chiude al nono posto, niente pass olimpico

L’Italia deve accontentarsi del nono posto nella classifica a squadre agli Europei di concorso completo, che hanno avuto luogo ad Haras du Pin, in Francia. Confermata la posizione quindi per la squadra azzurra dopo l’ultimo esame nel salto ostacoli: l’Italia si era piazzata all’ottavo posto dopo la prova di dressage, ma il cross country aveva relegato Ugolotti e compagni in nona posizione con 1113.5 punti negativi. Un piazzamento che non vale la carta per Parigi 2024: i due pass olimpici vanno a Belgio (209.6) e Olanda (219.8), rispettivamente settima e ottava nella classifica generale.

Trionfa la Gran Bretagna (103.9), davanti a Germania (131.2) e Francia (134.2). Nella classifica individuale è la britannica Rosalind Canter (con Lordships Graffalo) ad esultare (25.3), davanti alla connazionale Kitty King (32.0) con Vendredi Biats e alla tedesca Sandra Auffarth (34.6) con Viamant du Matz. Con 53.8 Giovanni Ugolotti (con Swirly Temptress) è il miglior italiano grazie al 18esimo posto. Ventiquattresima posizione per Evelina Bertoli (59.7) con Fidjy des Melezes. Eliminati nel cross invece Fosco Girardi e Susanna Bordone. Trentaduesimo Emiliano Portale (78.9), in gara a titolo individuale con Scuderia 1918 Future.