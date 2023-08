Equitazione, al via gli Europei di salto ostacoli Milano 2023: “Uno spettacolo unico”

“Sono molto onorata di aprire la 37ª edizione del Campionato Europeo di Salto Ostacoli. In bocca al lupo a tutti voi”. Lo ha detto Sabrina Ibáñez, segretario generale della Fei (Federazione Equestre Internazionale), nella prima giornata dei Campionati d’Europa 2023 di Salto Ostacoli, in programma all’Ippodromo Snai di San Siro da oggi e fino a domenica 3 settembre. Presenti anche Attilio Fontana e Giuseppe Sala, rispettivamente presidente della Regione Lombardia e sindaco di Milano, insieme a Marco Mezzaroma, alla prima uscita ufficiale da neo presidente di Sport e Salute. Poi, ancora, Paolo Bellino, ad e direttore generale Rcs Sports & Events, e naturalmente Marco Di Paola, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri). In tribuna presente Martina Riva, assessora comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili.

Soddisfatto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia: “È una grande gioia essere qui all’inaugurazione di questo Europeo. Vediamo concretizzarsi un’idea di tre anni fa, quando si lanciò quest’idea e in tre anni è stata realizzata. Complimenti al Comitato Organizzatore e alla Federazione che hanno messo tanto impegno per portare questo grande evento a Milano. Milano e la Lombardia sono stati e continueranno a essere sedi di grandi manifestazioni sportive, nelle quali vediamo un mezzo di promozione del territorio, delle nostre capacità organizzative e delle nostre bellezze. Sarà una grande manifestazione”. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha aggiunto: “Grazie a voi per questo atto di fiducia verso Milano, cercheremo di restituirla ospitando nel miglior modo possibile questo grande evento. Il meteo ci darà apparentemente un mano ed è fondamentale. E’ un percorso che ci porterà alle Olimpiadi: un’altra occasione per confermare quanto lo sport è fondamentale per Milano e i milanesi. Chi vive in città vuole fare sport. Sarà un’occasione di interazione e promozione della città. Prometto che tutto il mio team farà il possibile per far sì che questa manifestazione sia all’altezza delle aspettative e ulteriori grandi eventi a Milano e in Lombardia”.