Calendario Mondiali break dance Lovanio 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di break dance 2023, in programma a Lovanio (Belgio) nel fine settimana del 23 e 24 settembre: ecco tutto quel che serve sapere per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata, che assegnerà anche due carte per Parigi 2024, dove il breaking farà il suo esordio nel programma olimpico. Conquisteranno infatti una quota nazione per i prossimi Giochi i vincitori di entrambe le gare (un uomo ed una donna).

A questi Mondiali partecipano 150 Bboys e 100 Bgirls, fra cui quattro italiani: Snap (Alessio Signore), Mowgly (Cristian Francesco Bilardi, Alessandrina (Alessandra Chillemi) ed Anti (Antilai Sandrini). L’evento non godrà di copertura televisiva in Italia, ma sarà visibile in diretta streaming su Olympic Channel (dal sito Olympics.com o dall’app ufficiale). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari delle gare dei Mondiali di breaking di Lovanio 2023.

REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 BREAK DANCE: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali break dance 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

SABATO 23 SETTEMBRE

18:45 Top 32 Bboys (1 contro 1)

20:30 Top 32 Bgirls (1 contro 1)

DOMENICA 24 SETTEMBRE

12:00 Cerimonia di apertura

14:00 Top 16 Round Robin Bgirls

16:00 Top 16 Round Robin Bboys

18:30 Top 8 Bboys e Bgirls (al meglio dei 3 round)

19:15 Top 4 Bboys e Bgirls (al meglio dei 3 round)

20:15 Bboys e Bgirls finale per il bronzo (3 round)

20:35 Bboys e Bgirls finale per l’oro (3 round)

21:00 Cerimonia di premiazione