Giochi Europei, Tuffi: ad un passo dal podio Biginelli e Neroni nei 10 metri sincro

Quarto posto per Maia Biginelli e Elettra Neroni nella piattaforma sincro da 10 metri con 245.04 punti ai Giochi Europei di Cracovia. Al terzo posto, la coppia spagnola Valeria Antolino Pacheco-Ana Carvajal San Miguel con 261.48. Le due azzurre hanno ottenuto poco nei primi due salti e nel quarto, il triplo e mezzo ritornato, non riescono a recuperare il ritardo dalle posizioni di vertice. Primo gradino del podio per le sorelle tedesche Christina ed Elena Wassen con 297.72. Nei preliminari della piattaforma individuale invece, Riccardo Giovannini ha ottenuto il terzo punteggio di 391.05, mentre Eduard Timbretti è decimo, 354.45: i migliori dodici sono qualificati alla finale. Davanti a tutti il tedesco Timo Barthel con 434.15.