Tottenham, Kane blindato: rifiutata un’offerta di 70 milioni dal Bayern

Il Tottenham non cede. Secondo Bild, gli Spurs avrebbero detto no ad un’offerta da 70 milioni di euro presentata dal Bayern Monaco per Harry Kane, centravanti e capitano del club londinese. L’attaccante degli Spurs, che valutano il miglior marcatore della nazionale inglese non meno di 100 milioni di euro, è in scadenza di contratto tra un anno, nel giugno 2024. Kane avrebbe già trovato un’intesa di massima con i campioni di Germania, che vanno alla ricerca di una punta da regalare al tecnico Thomas Tuchel.