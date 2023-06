Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi. Pellacani da impazzire: medaglia d’oro e carta olimpica

Una strepitosa Chiara Pellacani vince la finale femminile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e conquista la carta olimpica. Giornata da incorniciare per l’azzurra, che disputa una gara fantastica e ottiene una meritata medaglia d’oro. Grazie a questo risultato, assicura un pass per i Giochi di Parigi 2024 all’Italia (la carta olimpica è per nazione e non nominale). 321.45 il punteggio totale di Pellacani, la quale ha sempre occupato le posizioni di vertice per poi piazzare la zampata vincente nel finale. Quest’oro però è arrivato soprattutto grazie alla sua solidità: basti pensare che il suo miglior tuffo le ha fruttato 67.50 punti, mentre il peggiore 60.40 Secondo posto per la svedese Nilsson Garip con 316.60, mentre a completare il podio c’è la svizzera Heimberg con 306.70.

